Труп мужчины нашли в салоне красоты на бульваре Яна Райниса в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из салонов красоты, расположенных на бульваре Яна Райниса в Москве, 7 января было обнаружено тело мужчины. Сотрудники вызвали медиков, однако тем уже оставалось только констатировать смерть. Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на источник.

К моменту прибытия медиков мужчина уже был мёртв, и бригаде скорой помощи пришлось только задокументировать факт смерти. По предварительным данным, причиной скоропостижной гибели 38-летнего москвича могла стать сердечная недостаточность.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в одной из дорогих гостиниц Москвы был найден мумифицированный труп молодой женщины в нижнем белье. Постоялица заехала в отель незадолго до Нового года, однако в назначенный срок номер не сдала. Дверь была заперта, и вскрывать её пришлось ключ-картой. Внутри обнаружилось тело женщины. Предварительно, смерть наступила из-за передозировки запрещёнными веществами.