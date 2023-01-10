Мобильные пункты обогрева для бездомных работают в Москве

Москва системно оказывает помощь бездомным, особенно в зимнее время года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве зимой усиливают помощь для бездомных людей. В городе круглосуточно работает пять стационарных и пять мобильных пунктов обогрев, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, возле Белорусского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов круглосуточно дежурят теплые автобусы. Каждый из них вмещает до 15 человек. Здесь люди могут согреться и получить консультации от социальных работников. При необходимости специалисты вызывают скорую помощь или направляют бездомных к юристам, психологам и др.

Кроме того, в столице открыты и стационарные пункты обогрева. Два из них — в центре соцадаптации имени Е.П. Глинки и на Иловской улице, а еще три — в отделениях «Дмитровское», «Востряково», «Косино-Ухтомское». Бездомные могут остаться в центре адаптации, чтобы получить медпомощь, теплые вещи, чистое белье.

В 2022 году специалистам центра удалось вернуть с улиц в нормальную жизнь 157 человек. Одним нашли работу с предоставлением жилья, другим оформили путевки на проживание в социальных домах, а третьим помогли найти близких.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичи смогут создать собственный благотворительный сбор на портале mos.ru.