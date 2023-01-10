Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась на 49%

В Москве на протяжении шести недель фиксируется снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве на протяжении шести недель фиксируется снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей общий показатель упал на 49%, сообщили в пресс-службе Управления столичного Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости сократился во всех возрастных группах. Среди взрослого населения - на 48,4%, среди детей от 0 до 2 лет - на 30,4%, среди ребят от 3 до 6 лет - на 51,2%, от 7 до 14 лет - на 61,3%. Все показатели ниже эпидемиологических порогов. Чаще всего жители столицы заражаются вирусом гриппа А(H1N1)-2009.

Несмотря на улучшении эпидситуации, в столице продолжают проводить профилактические мероприятия. Москвичей призывают носить маски в закрытых общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу в случае недомогания.

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