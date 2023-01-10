Максим Ликсутов рассказал об изменениях билетной системы в Москве в 2022 году

Максим Ликсутов: как изменилась билетная система в Москве в 2022 году Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году билетная система транспорта Москвы стала значительно удобнее для пассажиров. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

За прошедший год удалось начать внедрение системы быстрых платежей, которая позволяет оплачивать поездки с помощью смартфона. Также стартовала программа оплаты проезда с помощью биометрии на всех станциях Московского центрального кольца. В наземном транспорте эта система проходит тестирование на данный момент.

Максим Ликсутов отметил, что карты «Тройка» удалось перевести на чипы российского производства, которые разрабатывались еще с 2019 года. Сейчас в кассы столичного метро поступило около 3,6 миллиона подобных карт, а к 2027 году планируется произвести около 19 миллионов «Троек» нового образца.

Ранее KP.RU писал, что открытие МЦД-3 и МЦД-4 состоится в 2023 году. Старт движения по ним планирует в августе-сентябре. Это позволит увеличить темпы развития всего города.