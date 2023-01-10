Пожар вспыхнул в автосервисе на улице Добролюбова в Москве Фото: стоп-кадр из видео

В Москве на улице Добролюбова загорелся автосервис. Сообщение о пожаре в СВАО поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 13:40, сообщили KP.RU в пресс-службе ведомства.

Огонь вспыхнул в одноэтажном здании, внутри которого расположен автосервис. На видео, снятом очевидцами, заметны клубы черного густого дыма. По предварительной информации, горят складские помещения.

На месте работают пожарные, развернут штаб. Площадь, охваченная пожаром, составляет 1 тыс. квадратных метров. В настоящее время локализовать очаг возгорания не удалось.

233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее KP.RU писал, что во время тушения пожара в одной из квартир на западе Москвы обнаружили труп женщины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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