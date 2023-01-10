Москвичи смогут сдать на переработку новогодние елки до 26 февраля

В Москве в рамках акции «Елочный круговорот» елки, пихты и сосны будут принимать на переработку до конца февраля. Фото: М. Денисова. Mos.ru

В Москве в рамках акции «Елочный круговорот» новогодние елки, пихты и сосны будут принимать на переработку до 26 февраля, сообщили пресс-службе мэра и правительства города.

С 2 января в столице открыто 600 пунктов приема хвойных деревьев. Перед сдачей с елок необходимо снять все игрушки, мишуры, гирлянды и другие украшения.

Уточняется, что из переработанных деревьев делают щепу, которую затем используют для подсыпки вольеров для животных, создания экологических троп, мультичипирования почвы. Акция «Елочный круговорот» проводится в Москве ежегодно.

Ранее KP.RU сообщал, что мобильные пункты обогрева для бездомных работают в Москве в усиленном режиме из-за сильных морозов. Возле Белорусского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов круглосуточно дежурят теплые автобусы.