Обрушение на площади 500 «квадратов» произошло в горящем автосервисе на северо-востоке Москвы

Площадь пожара выросла до 2000 кв. м. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Обрушение на площади 500 квадратных метров произошло в автосервисе на улице Добролюбова на северо-востоке Москвы. К тушению огня планируют привлечь авиацию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В ГУ МЧС России по Москве KP.RU уточнили, что площадь возгорания на данный момент достигает 2000 квадратных метров. На месте ЧП работают 136 человек и 48 единиц специальной техники. Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем. Пока что очаг возгорания локализовать не удалось.

Ранее KP.RU писал, что пожар вспыхнул в автосервисе на улице Добролюбова в Москве. От горящего одноэтажного здания идут густые клубы черного дыма, горят складские помещения. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули 233 человека. Сведения о пострадавших не поступали. Причины возгорания пока не сообщаются.