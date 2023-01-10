Сергей Собянин отметил безаварийную работу городского хозяйства на новогодних каникулах Фото: Олег ЗОЛОТО

На заседании Президиума Правительства Москвы подвели итоги работы служб городского хозяйства во время празднования Нового года и Рождества. Озвучено, что аварийных отключений потребителей допущено не было. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для обеспечения безаварийной работы городского хозяйства во время каникул в столице организовали круглосуточное дежурство всех служб. Заранее были сформированы 1305 аварийно-восстановительных бригад, и подготовлены 1449 единиц специализированной техники, а также свыше 1,8 тыс. аварийных источников электроснабжения и три мобильные котельные.

Несмотря на три дня очень сильных морозов, аварийных отключений потребителей от сетей не допустили.

Городские территории своевременно убирали. В ежедневной готовности находились 14 тыс. единиц специализированной техники, 143 тыс. рабочих и 43 тыс. единиц малой механизации, в очистке скатных кровель задействовали 3,4 тысячи бригад.

На особо опасных участках дорог круглосуточно дежурили тягачи.

Вывоз, переработку и утилизацию бытовых отходов выполняли в плановом режиме. Особое внимание уделяли рождественским ярмаркам.

Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности находились 381 единицы пожарно-спасательной и специализированной техники, семь вертолетов и 1349 человек личного состава.

Ранее KP.RU писал, что системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях аномально низких температур.