Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 13:40

Сергей Собянин отметил безаварийную работу городского хозяйства на новогодних каникулах

Подведены итоги работы городских служб на прошедших длительных выходных
Мила ГЕНЬ
Сергей Собянин отметил безаварийную работу городского хозяйства на новогодних каникулах

Сергей Собянин отметил безаварийную работу городского хозяйства на новогодних каникулах

Фото: Олег ЗОЛОТО

На заседании Президиума Правительства Москвы подвели итоги работы служб городского хозяйства во время празднования Нового года и Рождества. Озвучено, что аварийных отключений потребителей допущено не было. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для обеспечения безаварийной работы городского хозяйства во время каникул в столице организовали круглосуточное дежурство всех служб. Заранее были сформированы 1305 аварийно-восстановительных бригад, и подготовлены 1449 единиц специализированной техники, а также свыше 1,8 тыс. аварийных источников электроснабжения и три мобильные котельные.

Несмотря на три дня очень сильных морозов, аварийных отключений потребителей от сетей не допустили.

Городские территории своевременно убирали. В ежедневной готовности находились 14 тыс. единиц специализированной техники, 143 тыс. рабочих и 43 тыс. единиц малой механизации, в очистке скатных кровель задействовали 3,4 тысячи бригад.

На особо опасных участках дорог круглосуточно дежурили тягачи.

Вывоз, переработку и утилизацию бытовых отходов выполняли в плановом режиме. Особое внимание уделяли рождественским ярмаркам.

Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности находились 381 единицы пожарно-спасательной и специализированной техники, семь вертолетов и 1349 человек личного состава.

Ранее KP.RU писал, что системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях аномально низких температур.