Восемь человек спасли при тушении пожара в центре Москвы

Восемь человек спасли в результате пожара в квартире жилого дома в ЦАО Москвы Фото: стоп-кадр из видео

Восемь человек спасли в результате пожара в ЦАО, сообщает телеграм-канал «Говорит и показывает Москва» со ссылкой на экстренные службы города. Горела квартира в многоэтажном здании, сведений о пострадавших не поступало.

Возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже девятиэтажного жилого здания на Верхней Красносельской улице. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В настоящее время огонь ликвидировали.

На кадрах с места происшествия, сделанных очевидцами, видно несколько пожарных расчетов, прибывших для тушения пожара. Задействовано не менее трех спецмашин.

Ранее KP.RU сообщал о пожаре на складах по улице Добролюбова. В здании, где произошло возгорание, находилось общежитие. Из него до приезда спасателей эвакуировались 233 человека. Пожар охватил площадь порядка двух тысяч «квадратов», потушить его удалось только спустя более трех часов после вызова спасателей.