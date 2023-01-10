Крупный пожар в здании на улице Добролюбова в Москве полностью потушили

Пожар в здании на улице Добролюбова в Москве полностью потушили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве потушили крупный пожар в здании на улице Добролюбова. МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в 16:41, об этом KP.RU стало известно от источников в министерстве.

Для тушения пожарные вертолеты произвели семь сбросов воды. Также было задействовано около 28 сотрудников пожарно-спасательных бригад и несколько единиц спецтехники.

Ранее KP.RU сообщал о пожаре на улице Добролюбова в Москве. В здании разгорелся пожар общей площадью около двух тысяч квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:40 и на место были направлены несколько пожарных расчетов. Для работы по ликвидации пожара был перекрыт участок дороги в сторону центра столицы. 233 человека успели покинуть здание до приезда пожарных. Сведений о пострадавших не поступало.