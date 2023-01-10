Из-за пожара на улице Добролюбова в Москве частично перекрыли движение транспорта Фото: Алина НИЗАМОВА

Из-за пожара в здании на улице Добролюбова дом №1 в Москве частично перекрыт участок движения в сторону центра. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

Перекрыть движение необходимо было в связи с тем, что на месте пожара работает много оперативных служб столицы и немалое количество спецтехники.

Водителей призывают заранее выбирать пути объезда в связи с текущими ограничениями движения. Информации о времени ограничения пока нет.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на улице Добролюбова дом №1 произошло возгорание. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:40. К месту происшествия незамедлительно были пожарные бригады. Площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. Пожар локализован в 15:16. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.