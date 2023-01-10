Пожар в автосервисе на улице Добролюбова в Москве локализовали

Возгорание в автосервисе на улице Добролюбова в Москве локализовали Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Возгорание в автосервисе на улице Добролюбова в Москве локализовали в 15:16. Площадь пожара достигала 2000 квадратных метров, сообщили KP.RU в столичном главке МЧС России.

Здание на северо-востоке столице загорелось днем 10 января, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 13:40. На место оперативно отправили пожарно-спасательные расчеты. Огонь охватил большую часть постройки, произошло обрушение крыши на площади 500 квадратных метров.

К тушению огня привлекли 138 человек и 48 единиц техники, а также два вертолета Московского авиационного центра Ка-32. Информация о пострадавших не поступала, до приезда сотрудников МЧС здание покинули 233 человека.

В Дептрансе добавили, что из-за пожара на улице Добролюбова перекрыто движение в сторону центра. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Как писал KP.RU, по факту пожара столичная прокуратура организовала проверку, по ее результатам будут приняты соответствующие меры. Правоохранители установят степень исполнения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.