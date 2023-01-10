Прокуратура организовала проверку по факту пожара в здании на улице Добролюбова в Москве Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Прокуратура Северо-Восточного административного округа столицы организовала проверку после пожара на улице Добролюбова. Ведомоство установит степень исполнения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры, сообщили в прокуратуре Москвы

На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель Останкинского межрайонного прокурора Руслан Иванов.

Напомним, пожар вспыхнул в здании на улице Добролюбова, 1, в Москве. Горят складские помещения. Очевидцы засняли густые клубы черного дыма. Из здания эвакуировались 233 человека. Сведения о пострадавших не поступали. Причины возгорания пока неизвестны.

Как писал KP.RU, площадь пожара уже достигла двух тысяч квадратных метров. В здании обрушилась кровля. На тушение направили два вертолета.