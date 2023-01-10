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НовостиПроисшествия10 января 2023 12:16

Два вертолета направили на тушение пожара в автосервисе на улице Добролюбова в Москве

Площадь пожара - 2 тыс. кв. метров
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве загорелся автосервис

В Москве загорелся автосервис

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Два вертолета направили на тушение мощного пожара в автосервисе на улице Добролюбова в Москве, сообщили KP.RU в Главном управлении МЧС России столице.

Возгорание в автосервисе произошло днем 10 января, на место ЧП оперативно отправили пожарные расчеты.

Изначально площадь пожара составляла 1000 квадратных метров, однако сейчас пламя распространилось на 2000 «квадратов». В автосервисе также произошло частичное обрушение кровли на площади в 500 квадратных метров.

Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем. К тушению пожара привлекли 136 человек и 48 единиц специальной техники. От горящей постройки идет густой черный дым, очаг возгорания пытаются локализовать. Информация о пострадавших не поступала. Точная причина пожара пока неизвестна, столичная прокуратура начала проверку по факту случившегося.