Два вертолета направили на тушение пожара в автосервисе на улице Добролюбова в Москве

В Москве загорелся автосервис Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Два вертолета направили на тушение мощного пожара в автосервисе на улице Добролюбова в Москве, сообщили KP.RU в Главном управлении МЧС России столице.

Возгорание в автосервисе произошло днем 10 января, на место ЧП оперативно отправили пожарные расчеты.

Изначально площадь пожара составляла 1000 квадратных метров, однако сейчас пламя распространилось на 2000 «квадратов». В автосервисе также произошло частичное обрушение кровли на площади в 500 квадратных метров.

Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем. К тушению пожара привлекли 136 человек и 48 единиц специальной техники. От горящей постройки идет густой черный дым, очаг возгорания пытаются локализовать. Информация о пострадавших не поступала. Точная причина пожара пока неизвестна, столичная прокуратура начала проверку по факту случившегося.