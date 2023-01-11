На оранжевой и серой ветках метро Москвы увеличены интервалы между поездами

Столпотворение на станции метро "Калужская" московского метрополитена. Фото: СОЦСЕТИ

На оранжевой и серой ветках московского метрополитена временно увеличили интервалы поездов для проверки инфраструктуры. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса столицы.

Временные изменения коснулись центрального и южного участков Серпуховско-Тимирязевской линии (9), а также южного участка Калужско-Рижской линии (6).

Все возможные меры для скорейшего восстановления были приняты, что позволило начать вводить поезда на обеих ветках в график.

Ранее KP.RU писал, что несколько поездов в сторону Москвы из Подмосковья задерживаются по техническим причинам. На путях у платформы Циолковского остановился один из составов, который и стал причиной небольших задержек. На данный момент состав убрали с помощью вспомогательного состава и ведутся работы по восстановлению привычного графика движения поездов. Задержки обещают сократить в ближайшее время.