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НовостиОбщество11 января 2023 6:03

На оранжевой и серой ветках метро Москвы увеличены интервалы между поездами

Интервалы поездов на некоторых ветках московского метро временно увеличены
Роман ПОЛОСИКОВ
Столпотворение на станции метро "Калужская" московского метрополитена.

Столпотворение на станции метро "Калужская" московского метрополитена.

Фото: СОЦСЕТИ

На оранжевой и серой ветках московского метрополитена временно увеличили интервалы поездов для проверки инфраструктуры. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса столицы.

Временные изменения коснулись центрального и южного участков Серпуховско-Тимирязевской линии (9), а также южного участка Калужско-Рижской линии (6).

Все возможные меры для скорейшего восстановления были приняты, что позволило начать вводить поезда на обеих ветках в график.

Ранее KP.RU писал, что несколько поездов в сторону Москвы из Подмосковья задерживаются по техническим причинам. На путях у платформы Циолковского остановился один из составов, который и стал причиной небольших задержек. На данный момент состав убрали с помощью вспомогательного состава и ведутся работы по восстановлению привычного графика движения поездов. Задержки обещают сократить в ближайшее время.