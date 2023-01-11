Мощный пожар вспыхнул на парковке в Рассказовке

Фото: Артем КИЛЬКИН

Четыре машины загорелись в Новой Москве. Инцидент произошел на парковке недалеко от станции метро "Рассказовка". По данным МЧС, на улице Бориса Пастернака вспыхнула емкость с дизельным топливом. На месте работают экстренные службы.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Подробности уточняются.

Как рассказали очевидцы, горит парковка на окраине микрорайона Переделкино Ближнее рядом с 4-м кварталом. Было слышно два громких хлопка. Сначала загорелись четыре автомобиля на парковке, а потом начала гореть река Алешинка, которая находится в 50 метрах от места ЧП. Очевидно, топливо протекло в канализационный сток, протекло по коллектору, который пролегает под дорогой и вылилось в реку. На месте заметили мобильную лабораторию по замеру выбросов.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар вспыхнул в автосервисе на улице Добролюбова в Москве. Огонь вспыхнул в одноэтажном здании. На видео, снятом очевидцами, были заметны клубы черного густого дыма.

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