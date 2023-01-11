Пожар на парковке в Новой Москве ликвидировали Фото: ГУ МЧС России по Москве

Пожар на улице Бориса Пастернака в Новой Москве ликвидировано. Работающим на месте пожара сотрудникам МЧС удалось потушить открытый огонь.

Экстренные службы также сообщили, что при пожаре на парковке сгорели шесть машин. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет.

"Принятыми мерами в 09:48 возгорание локализовано и в 09:57 полностью ликвидировано", - говорится в сообщении.

Движение автобусов маршрутов 333, 550 и 497 временно изменили свой маршрут из-за пожара, сообщил Телеграм-канал столичного Дептранса. Пассажиров просят внимательно слушать объявления водителей.

Ранее KP.RU писал, что недалеко от станции метро «Рассказовка» загорелась парковка. По информации из экстренных служб вспыхнула емкость с дизельным топливом. Очевидцы сообщали, что сначала загорелись четыре машины, а потом начала гореть река Алешинка, находящаяся неподалеку. На месте работает мобильная лаборатория по замеру выбросов.

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