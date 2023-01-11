Около 1 тыс. елок передали обитателям Московского зоопарка в рамках новогодней акции

Московский зоопарк принимает нераспроданные новогодние елки 2012 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около тысячи хвойных деревьев передали для обитателей Московского зоопарка в рамках традиционной новогодней акции, написали в Телеграм-канале учреждения.

«За минувшие праздники нам привезли около тысячи хвойных деревьев. Все наши отделы укомплектованы пихтами и елями», - сказано в сообщении.

Хвойные деревья служат обогащением среды для животных, они богаты витамином С, полезными аминокислотами и каротином. Полакомиться еловыми ветками любят азиатские слоны, капибары, альпаки, голубые бараны, винторогие козлы и другие подопечные зоосада.

Кроме того, некоторым обитателям Московского зоопарка нравится играть с пушистыми елками. Например, рыси, пума, тигры, дальневосточный леопард, степной и камышовый коты используют стволы деревьев как когтеточку.

Московский зоопарк начал принимать нераспроданные новогодние елки еще в 2012 году.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичи смогут сдать на переработку новогодние елки до 26 февраля. В рамках акции «Елочный круговорот» в городе работают 600 пунктов приема хвойных деревьев.