Какими приложениями пользуются москвичи для решения повседневных задач

Удобство в смартфоне: какими приложениями пользуются москвичи для решения бытовых вопросов Фото: Shutterstock

Москвичи все чаще стали использовать приложения в смартфоне для решения различных бытовых вопросов. О самых популярных из них рассказала пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы.

Самым востребованным приложением среди жителей столицы стали «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Их скачали 8,8 и 4,5 миллиона раз соответственно.

Также популярностью пользуется приложение «ЕМИАС.ИНФО», которое позволяет записываться на прием к врачу, получать результаты лабораторных исследований и имеет множество других полезных функций в сфере оказания медицинских услуг.

Родители часто пользуются сервисом «Московской электронной школы». Для комфортного передвижения по столице жители часто пользуются приложениями «Московский транспорт» и «Метро Москвы».

Отмечается, что мобильные сервисы позволяют упростить жизнь москвичам и сэкономить время при решении повседневных задач.

Ранее KP.RU писал, что в приложении «Наш город» появились полезные обновления. На главной странице теперь отображаются актуальные сезонные задачи, а также список уже решенных задач.