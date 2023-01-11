Синоптик Котилевская спрогнозировала потепление до нуля градусов в Москве к 15 января

В Москве к воскресенью ожидается потепление до нуля градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве к воскресенью, 15 января, ожидается потепление до нуля градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

«Температура с каждым днем будет расти и будет становиться все теплее. К нулю мы приблизимся, по прогнозам, к 15 числу»», - уточнила метеоролог.

По словам синоптика, в среду, 11 января, в столице ожидается облачная погода и небольшой снег. Осадки будут идти преимущественно во второй половине дня. Днем в городе подморозит до -7…-9 градусов, в Подмосковье – от -6 до -11 градусов. Атмосферное давление начнет падать и составит 757 мм ртутного столба. Ветер южный с порывами до 5-10 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 12 января из-за сильной гололедицы. Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, не превышать скоростной режим и избегать резких маневров.