РИА Новости: неизвестный сообщил о минировании всех ТЦ в Москве

В Москве во все торговые центры поступило анонимное сообщение об угрозе минирования Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве в среду, 11 января, во все торговые центры поступило анонимное сообщение об угрозе минирования. В торговых точках проводятся выборочные проверки. Посетителей и сотрудников ТЦ не эвакуируют, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города», - рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации, сообщение о заложенных в столичных ТЦ взрывных устройства оправили с территории Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что в начале декабря 2022 года пять районных судов Москвы - Басманный, Головинский, Тверской, Мещанский, Перовский – эвакуировали из-за угрозы взрыва. На территории учреждений прошли проверки, опасных находок обнаружено не было, поэтому суды оперативно вернулись к штатной работе. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал.