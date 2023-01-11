В Москве заметили свиристелей, лежащих на снегу без сознания

При обнаружении пернатых москвичей поместить их в коробку и отнести в теплое место. Фото: Анатолий СЕЛЕДКОВ

В нескольких районах Москвы на снегу обнаружили свиристелей, лежащих без сознания. Птицы могли получить переохлаждение при поедании обледенелых ягод рябины, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела сохранения биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

Он пояснил, что есть две версии, объясняющие состояние свиристелей. Первая – птицы съели забродившие ягоды и получили алкогольное опьянение. Вторая – пернатые набили себе зоб рябиной, покрытой льдом, и упали в обморок. Сам специалист склоняется ко второму варианту.

Бурмистров пояснил, что через некоторое время ледяная пища оттает, а птицы придут в себя. При этом он призвал горожан помогать пострадавшим пернатым.

«Однако в любом случае, если вы увидели, что птица лежит на земле, то ее необходимо поместить в коробку и отнести в машину или подъезд, где она сможет быстро отогреться», - отметил он.

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