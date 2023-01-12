Облачная погода и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве 12 января 2023 года

Облачная погода и до семи градусов мороза ожидаются в Москве 12 января 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в четверг в Москве. Днем прогнозируют до семи градусов мороза, а ночью похолодает до минус восьми. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидают от 7 до 5 градусов мороза. В ночь на пятницу термометры покажут от -8 до -6 градусов. Скорость южного ветра может достигать в четверг 7-12 метров в секунду, которая ночью немного снизится.

Также в темное время не исключается небольшой снег. Атмосферное давление в регионе в течение суток составит от 758 до 755 мм ртутного столба.

Кроме того, весь день и всю ночь в столице сохранится гололедица на дорогах. Напомним, из-за этого объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действительно до 13 января.

Также ранее KP.RU писал, что, по предварительным прогнозам синоптиков, морозы в столицу вернутся в третьей декаде января. Они не будут такими сильными, как в начале месяца.