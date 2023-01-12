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НовостиПроисшествия12 января 2023 9:10

РЕН ТВ: Посетителя сауны в Москве убили деревянным кием

Инцидент произошел на Севастопольском проспекте вечером 11 января
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве мужчину убили деревянным киев во время драки

В Москве мужчину убили деревянным киев во время драки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в сауне на Севастопольском проспекте мужчину убили деревянным кием во время драки, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел в среду, 11 января, примерно в 22:00. Между двумя посетителями заведения произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин схватил бильярдный кий и нанес своему противнику проникающее ранение в грудь. Пострадавший погиб на месте от полученных травм. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

По предварительным данным, нападавший – инженер-электромонтер, ранее он не был судим. «Комсомольской правде» не удалось получить подтверждение в правоохранительных органах.

Как писал KP.RU, в Москве рецидивист зарезал семью собутыльников, а затем вместе с сожительницей сжег их тела и обокрал квартиру. Похищенное имущество злоумышленники сдали в ломбард, а затем попытались сбежать, но их успели задержать на вокзале. Сейчас преступники находятся под стражей.