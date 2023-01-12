РЕН ТВ: Посетителя сауны в Москве убили деревянным кием

В Москве мужчину убили деревянным киев во время драки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в сауне на Севастопольском проспекте мужчину убили деревянным кием во время драки, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел в среду, 11 января, примерно в 22:00. Между двумя посетителями заведения произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин схватил бильярдный кий и нанес своему противнику проникающее ранение в грудь. Пострадавший погиб на месте от полученных травм. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

По предварительным данным, нападавший – инженер-электромонтер, ранее он не был судим. «Комсомольской правде» не удалось получить подтверждение в правоохранительных органах.

Как писал KP.RU, в Москве рецидивист зарезал семью собутыльников, а затем вместе с сожительницей сжег их тела и обокрал квартиру. Похищенное имущество злоумышленники сдали в ломбард, а затем попытались сбежать, но их успели задержать на вокзале. Сейчас преступники находятся под стражей.