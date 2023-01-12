Новая цифровая система ускорит получение результатов исследований при онкозаболеваниях в Москве

Жители Москвы смогут быстрее получать результаты исследований при онкозаболеваниях Фото: Евгения ГУСЕВА

Новая цифровая система позволит москвичам быстрее получать результаты исследований при онкозаболеваниях. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Программное обеспечение позволяет автоматизировать этапы проведения гистологических исследований.

Все патоморфологические лаборатории московских стационаров оснастили новой информационной системой российского производства. Ее апробация показала высокие результаты.

Теперь все этапы гистологического исследования от приема и регистрации биоматериала до формирования результата осуществляются в электронном виде. Система полностью интегрирована с ЕМИАС. Это позволяет пациентам получать результаты гистологии в электронной медкарте.

В случае положительного результата гистологии пациенту позвонят и пригласят на прием к врачу, чтобы сообщить итог обследования.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин подвел итоги прошедших лет по открытию новых медучреждений в Москве.