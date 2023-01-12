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НовостиОбщество12 января 2023 11:11

В Москве полицейские обнаружили фургон с оборудованием для нарколаборатории

У владельцев незаконного производства изъяли более 9 килограммов синтетических наркотиков
Мила ГЕНЬ
В Москве полицейские обнаружили фургон с оборудованием для нарколаборатории

В Москве полицейские обнаружили фургон с оборудованием для нарколаборатории

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Мужчина получал оптовые партии синтетических наркотиков и фасовал их на более мелкие для дальнейшего распространения. Как сообщает «МВД Медиа», в его гараже обнаружили фургон с оборудованием для нарколаборатории и более 4 кг запрещенных веществ. Позже полицейские изъяли наркотики из тайника, которые злоумышленник не успел забрать.

Криминальный бизнес москвич вел в гаражном боксе. Правоохранители выяснили место закладки партии наркотика, которую задержанный не успел получить. В лесополосе были обнаружены два пакета с 5,5 кг мефедрона.

Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Москве задержали перевозчика с пятью килограммами синтетического наркотика. Он вез запрещенные вещества в Новосибирскую область.