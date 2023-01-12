Синоптик Вильфанд: оттепель с дождем ожидается в Москве с 15 января

В воскресенье в столице потеплеет до +1 градуса, а во вторник - до +5 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москву с 15 января придет оттепель. В воскресенье температура воздуха повысится до +1 градуса, а во вторник – до +5 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В воскресенье и понедельник днем уже ожидается минус 4 - плюс 1 градус. Во вторник повышение температуры будет еще значительнее - до 0 - 5 градусов тепла днем», - уточнил метеоролог.

По словам синоптика, в эти дни температурный фон в столице будет на четыре-пять градусов выше нормы климата. 15 и 16 января в городе ожидается небольшой снег, а во вторник сразу несколько видов осадков: дождь, мокрый снег, снег.

Однако уже в четверг в Москве воздух остынет до -5…-7 градусов, в пятницу – до -2…-4 градусов. В субботу столбики термометров покажут около трех градусов мороза.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 14 января. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье до 11:00 13 января.