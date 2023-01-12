«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 14 января

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 07:00 14 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за сильной гололедицы на дорогах и улицах. Предупреждение будет действовать до 07:00 14 января, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый - погода потенциально опасна», - сказано в сообщении. Кроме того, аналогичное предупреждение также действует в Подмосковье, но до 11:00 13 января.

В непогоду автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и избегать резких маневров.

Ранее KP.RU писал, что облачная погода и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве 12 января. Ночью воздух остынет до -8 градусов. В городе будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Уже к 15 января в столице потеплеет до нуля градусов. Однако, по словам синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, в третьей декаде месяца в Москву вновь вернутся холода.