Небольшой снег, облачность и до -4 градусов ожидаются в Москве 13 января 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в пятницу, 13 января, прогнозируется облачная и немного снежная погода. На дорогах наблюдается гололедица. Днем температура воздуха опустится до двух-четырех градусов мороза, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, что немного выше нормы. Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 метров в секунду, ночью порывы поутихнут до 5-10 метров в секунду.

После захода солнца в столице прекратится снег, преимущественно в регионе будет без осадков. Гололедица сохранится. Столбики термометров покажут -5…-3 градуса.

Днем 14 января в столице будет от нуля до минус двух градусов. Ветер сохранит направление и будет деть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что с 15 января в Москве ожидается оттепель с дождем. Температура будет на 4-5 градусов выше климатической нормы.