Похожий на снаряд времен ВОВ предмет нашли на улице Тухачевского в Москве

Место обнаружения опасной находки оцеплено, ожидается прибытие саперов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, нашли во время земляных работ на северо-западе Москвы. Территорию оцепили, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Вблизи дома номер 22 на улице Тухачевского при проведении земляных работ найден предмет, похожий на снаряд времен войны», - уточнил собеседник агентства.

Место обнаружения опасной находки оцеплено. В настоящее время ожидается прибытие саперов, которые обследуют неизвестный предмет.

Ранее KP.RU сообщал, что 11 января во все столичные торговые центры поступило анонимное сообщение об угрозе «минирования». В торговых точках прошли выборочные проверки, сотрудников и посетителей не эвакуировали. Предположительно, письма о заложенных взрывных устройствах отправили с территории Украины. На месте работали сотрудники экстренных служб, опасных находок не обнаружили.