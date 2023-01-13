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НовостиПроисшествия13 января 2023 7:49

Похожий на снаряд времен ВОВ предмет нашли на улице Тухачевского в Москве

Опасную находку обнаружили во время земляных работ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Место обнаружения опасной находки оцеплено, ожидается прибытие саперов

Место обнаружения опасной находки оцеплено, ожидается прибытие саперов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, нашли во время земляных работ на северо-западе Москвы. Территорию оцепили, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Вблизи дома номер 22 на улице Тухачевского при проведении земляных работ найден предмет, похожий на снаряд времен войны», - уточнил собеседник агентства.

Место обнаружения опасной находки оцеплено. В настоящее время ожидается прибытие саперов, которые обследуют неизвестный предмет.

Ранее KP.RU сообщал, что 11 января во все столичные торговые центры поступило анонимное сообщение об угрозе «минирования». В торговых точках прошли выборочные проверки, сотрудников и посетителей не эвакуировали. Предположительно, письма о заложенных взрывных устройствах отправили с территории Украины. На месте работали сотрудники экстренных служб, опасных находок не обнаружили.