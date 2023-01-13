Синоптики заявили о продолжении потепления в Москве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Потепление в Москве продолжается, сообщили в Гидрометцентре России. В пятницу, 13 января, температура будет минусовой, а начиная с 14-го числа в столице ожидают повышение столбиков термометров до нуля.

Потепление вызывают теплые воздушные массы, которые приносят западно-восточные потоки.

В пятницу, 13 января, днем прогнозируют облачность, местами ожидается небольшой снег. Как писал ранее KP.RU, также на дорогах образуется гололедица. В Москве от минус двух до минус четырех градусов, в Подмосковье -6 — -1.

В субботу, 14 января, синоптики обещают облачность с прояснениями, без осадков. Воздух ночью остынет до -5...-3 градусов в столице и до -7 — -2 градусов в области. Днем в Москве ожидают от двух градусов мороза до нуля. В Подмосковье минимальная температура составит -5 градусов. Также сохранится гололедица.

Ночь будет теплее предыдущей на два градуса.

В воскресенье, 15 января, погода будет практически аналогичной. Местами пройдет небольшой снег, прояснений облачности больше не будет.

Характер погоды в начале следующей недели останется без изменений, разве что температурный диапазон станет шире. Ночью с воскресенья на понедельник прогнозируют от -6 до -1, днем 16 января ожидают от минус четырех до одного градуса тепла.

Во вторник, 17 января, также ожидают облачность и небольшие осадки. Ночью от -5 до нуля градусов, днем от -3 до +2.

Все дни будет дуть южный ветер. Скорость его составит от 5 до 12 метров в секунду.