Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на улице Советской Армии в Москве

Труп женщины 1971 года рождения обнаружили в квартире жилого дома на улице Советской Армии Фото: прокуратура Москвы

Труп женщины 1971 года рождения обнаружили в квартире жилого дома, расположенного на улице Советской Армии в Москве. Смерть была насильственной: на теле погибшей есть ножевые ранения шеи и спины, сообщали в телеграм-канале столичной прокуратуры 13 января.

Кроме того, на лестничной клетке, где расположена квартира, нашли следы, похожие по внешнему виду на человеческую кровь.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте происшествия работу правоохранителей координирует первый заместитель Останкинского межрайонного прокурора Константин Головизнин. По результатам процессуальной проверки будут приняты соответствующие меры, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве мужчину убили деревянным кием во время драки в сауне. Инцидент произошел на Севастопольском проспекте вечером 11 января. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.