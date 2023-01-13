Таможенники задержали в аэропорту Шереметьево пассажирку из Дели с 186 незарегистрированными украшениями Фото: Шереметьевская таможня

Таможенники в аэропорту Шереметьево задержали россиянку, которая прилетела из Дели, заметив в её багаже обилие металлических предметов. При осмотре выяснилось, что женщина везла с собой сразу 186 разных ювелирных украшений из серебра и золота, которые нигде не задекларировала. Об этом пишет пресс-служба таможни аэропорта.

49-летняя россиянка везла в своём багаже кольца, серьги, браслеты, кулоны, запонки и цепочки, изготовленные из золота 585 и 750 проб и серебра 925 пробы со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней – бриллиантов, корундов, бериллов, кварца, гранатов, турмалинов, топазов, бирюзы, жемчуга и других.

Сотрудники таможни заметили неладное, когда просматривали багаж женщины на рентгене. В итоге пассажирку задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров). Общая стоимость украшений, которые пассажирка пыталась незаконно ввезти в Россию, составила 2,5 млн рублей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что незадолго до Нового года пассажир, летевший из ОАЭ, был задержан сотрудниками таможни в Шереметьево за попытку провезти в страну незадекларированные часы, стоимость которых составила около 2,6 млн рублей.