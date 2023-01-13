Предстоящее Крещение в Москве может стать рекордно теплым второй раз с 1879 года

Предстоящее Крещение в Москве может стать вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений Фото: Евгения ГУСЕВА

Предстоящее Крещение в столице может стать рекордно теплым. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой. Температура 19 января 2023 года может занять второе место по теплоте за всю историю метеонаблюдений, которую ведут с 1879 года.

На Крещение в Москве ожидают дождь и до плюс 3-4 градусов. День будет облачный. При этом дождь тоже нетипичен для этого дня.

— Температура воздуха может где-то быть в пределах плюс 3-4 градуса, что тоже случается не каждое Крещение, потому что мы больше привыкли, что у нас на Крещение бывают крещенские морозы, а тут у нас придет крещенская оттепель, — прокомментировала Татьяна Позднякова.

Ранее KP.RU писал, что в ближайшие несколько дней в Москве будет потепление. Температура днем в отдельные дни дойдет до нуля и даже до плюс двух градусов.