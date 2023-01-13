Уголовное дело возбудили по факту убийства женщины на улице Советской Армии в Москве

Тело женщины 1971 года рождения обнаружили 13 января в квартире на северо-западе Москвы Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в квартире дома на ул. Советской Армии, сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по столице.

«… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - сказано в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного Следственного комитета. Им предстоит установить все причины и обстоятельства случившегося. Допрашиваются соседи.

Ранее KP.RU писал, что труп женщины 1971 года рождения обнаружили в квартире на северо-западе столицы. Смерть была насильственной: на теле погибшей зафиксировали множество колото-резаных ранений в области туловища. На лестничной клетке также нашли следы, похожие на кровь. Работу правоохранителей координирует первый заместитель Останкинского межрайонного прокурора Константин Головизнин.