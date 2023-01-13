Количество ДТП с нетрезвыми водителя и число их жертв снизилось в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве уменьшилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей и пострадавших в них людей. По итогам 12 месяцев 2022 года аварий с пьяными автомобилистами стало меньше на 22,7 процента, сообщили в Госавтоинспекции столицы.

Также сократилось число погибших и раненых людей в таких дорожных авариях. Летальных случаев стало на 6,5 процента меньше, а пострадавших — на 17,9 процента.

Всего за год произошло 472 аварии с участием нетрезвых водителей. В них пострадал 351 человек, еще 58 людей погибли.

Госавтоинспекция столицы обратилась с просьбой сообщать в полицию об известных случаях нетрезвого вождения, а также об автомобилистах, которые ведут себя на дороге неадекватно. Сотрудники готовы предпринять все оперативные меры реагирования на подобные сообщения, подчеркнули в ведомстве.

Ранее KP.RU писал, что в Москве арестовали до 13 февраля 2023 года водителя иномарки Land Rover, который сбил двух пешеходов на Олимпийском проезде. Мужчина был пьян, не имел прав на управление автомобилем, а саму машину угнал из ангара, где работал охранником.