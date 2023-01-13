Москвичи чаще других россиян отдыхали на новогодних каникулах за границей

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Самым популярным направлением, куда россияне на этих зимних каникулах ездили отмечать Новый год и Рождество, оказалась Беларусь. По данным сервисов МТС Travel и МТС Исследования, спрос на эту страну, по сравнению с прошлым годом, увеличился с 16 до 29 процентов.

На втором месте по популярности оказался Казахстан с примерно таким же вдвое выросшим спросом. Этой зимой 12 процентов путешественников отправились туда. Годом ранее - всего 6 процентов. На третьем месте в рейтинге Турция, в которой новогодние каникулы провели 10 процентов туристов из РФ. Кстати, в прошлом году эта страна также замыкала тройку лидеров.

На четвертом в пятом месте в ТОПе популярных стран оказались более теплые направления - ОАЭ и Египет, которые выбрали 7 и 5 процентов россиян соответственно.

Во второй пятерке рейтинга места распределились следующим образом. Грузию выбрали 5% туристов, Армению — 4%, Таиланд — 3%, Узбекистан — 2%, Азербайджан — 2%.

В среднем в той или иной стране россияне отдыхали по четыре-пять дней. Самые длинные каникулы - 7 дней туристы провели в Таиланде. Кстати, спрос на это направление, по сравнению с годом ранее, вырос в четыре раза.

По информации аналитиков, в целом количество россиян, выбравшихся на Новый год за рубеж, оказалось на 33 процента меньше, чем год назад. При этом на зарубежные поездки пришлось лишь 4% турпотока, большинство россиян путешествовали внутри России.

За границу на праздники чаще всего выбирались жители Москвы и Подмосковья, среди них оказалось 40 путешественников. Далее идут петербуржцы - 12 процентов, и жители Краснодарского края - 8%.

Напомним, самым популярным направлением для путешествий по России стала Москва. Новогодние каникулы здесь провели больше 800 тысяч россиян.