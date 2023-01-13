Жителям Москвы предложили поучаствовать в ежегодном учёте водоплавающих птиц, фото: Надежда Бойкова

Москвичей пригласили на ежегодный подсчёт водоплавающих птиц, оставшихся зимовать в Москве, а не улетевших в более тёплые края. Занимаются проведением Всероссийской акции «Серая шейка – 2023» сотрудники Мосприроды, совместно с общественными организациями, о чём сообщили в пресс-службе ведомства.

Традиционно в третье воскресенье января специалисты отправляются на водоёмы Москвы, чтобы подсчитать всех водоплавающих птиц, оставшихся в городе на зиму. Для добровольцев это не только возможность помочь орнитологам в важном деле, но и узнать много нового о птицах, сделать отличные фотографии.

Акция проводится, прежде всего, для сбора информации о птицах, остающихся в Москве на зиму - их численности, местах обитания, экологической обстановке и состоянии водоёмов города.

Проводить подсчёт птиц будут в следующих природных зонах Москвы: Природная территория «Долина реки Сетунь» (ЗАО), комплексный заказник «Зеленоградский» (ЗелАО), природно-исторические парки «Измайлово» (ВАО), «Останкино» (СВАО), «Царицыно» (ЮАО), «Битцевский лес» (ЮЗАО), «Покровское-Стрешнево» (СЗАО), «Кузьминки-Люблино» (ЮВАО), «Москворецкий» (СЗАО), и в ландшафтных заказниках «Долина реки Сходни в Куркино» и «Лес на реке Самородинке». С точным временем проведения акции можно ознакомиться на сайте Мосприроды.

Ранее KP.RU сообщал о том, что жители Москвы заметили на снегу свиристелей, лежащих без сознания. Причиной могла стать обледеневшая рябина, ягоды которой ели птицы.