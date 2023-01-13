Вильфанд:в Москве не будет крещенских морозов 19 января 2023 года

Морозов на Крещение в столице не ожидается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве в день празднования Крещения Господня, 19 января, не стоит ждать сильных морозов. Скорее всего, погода в городе будет оттепельной, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Пока что морозов на Крещение не ожидается. Абсолютно все прогностические схемы об этом говорят, но дать точный прогноз можно будет чуть позже», - уточнил метеоролог.

Синоптик добавил: 19 января в городе, возможно, будет плюсовая температура, что совсем нетипично для этого дня.

Ранее KP.RU писал, что в столице предстоящее Крещение может стать рекордно теплым второй раз с 1879 года. По словам главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, столбики термометров покажут около +3…+4 градусов.

Напомним, к христианскому празднику в Подмосковье откроют более 220 мест для крещенских купаний. Их создадут с соблюдением всех мер безопасности. На площадках будут дежурить спасатели, полицейские и медики.