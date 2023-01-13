Департамент транспорта Москвы напомнил о правилах поведения на эскалаторах Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителям Москвы напомнили о том, как следует вести себя на эскалаторах в метро, а также на платформах и в вагонах. О правилах безопасности рассказывают в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

Прежде всего - ребёнка на эскалаторе необходимо держать за руку, не отпускать и не оставлять без присмотра. Заступать за ограничительную линию также не стоит, как и ставить личные вещи на ступеньки или поручни. Всегда помните о том, что бегать по эскалатору категорически запрещено.

На платформах станций метро также стоит держать ребёнка за руку, и обязательно нужно отходить от дверей подъезжающего поезда, чтобы дать выйти пассажирам. Никогда не заступайте за ограничительные линии, и не бегайте по платформе. Само собой - не спускайтесь на пути, это опасно для жизни, и не заходите в вагон если над дверьми горят красные лампочки.

Похожие правила безопасности и внутри вагонов - не бегать, не мешать открытию и закрытию дверей, а также не прислоняться к ним. В случае если вы уронили предмет с платформы на пути - немедленно обратитесь к сотрудникам метрополитена, но ни за что не пытайтесь сами достать свою вещь.

Также стоит рассказать детям и пожилым людям о том, что если они потеряются - необходимо найти на платформе большую наклейку «Если потерялся - оставайся здесь», и сотрудники метрополитена вам помогут. Также помните о том, что каждый сотрудник метро и транспортная полиция всегда готовы помочь вам.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве мальчик пострадал во время движения эскалатора, когда лёг головой на поручень и его затянуло под навесную конструкцию. Ребёнка госпитализировали.