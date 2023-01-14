Электронные сервисы в сфере медицины стали более популярны у москвичей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москвичи стали чаще пользоваться электронными сервисами и услугами в сфере здравоохранения. За 2022 год онлайн записью воспользовались более 100 миллионов раз, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Цифровизацией в медицинской сфере в Москве занимаются уже более 10 лет.

Доля онлайн записи к врачам достигла 82% от всех обращений, а всего два года назад подобными сервисами пользовались лишь половина людей.

Также одним из популярных сервисов остается «Электронная медицинская карта». Она позволяет получать информацию о здоровье, результатах анализов, выписанных рецептах и многие другие данные.

Получить доступ к электронной медкарте может любой человек старше 15 лет при наличии полиса ОМС.

Ранее KP.RU писал, что до конца января в Москве ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, а после эпидемиологическая обстановка стабилизируется.