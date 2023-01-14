Популярность видеоконсультаций с сотрудниками офисов «Мои документы» в Москве выросла в 3,5 раза Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве услугами видеоконсультаций с сотрудниками офисов «Мои документы» стали пользоваться в 3,5 раза чаще. За 2022 год провели около 1,4 подобных консультаций, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Такая возможность появилась у москвичей с февраля 2021 года. За первый год ей воспользовались около 400 раз.

На онлайн встречах можно получить консультации, касающиеся более чем 200 услуг, которые доступны в центрах «Мои документы». Жители столицы могут узнать о порядке получения свидетельства о рождении, регистрации недвижимости, оформлении пенсии и многих других услугах.

Длительность одной видеоконсультации может доходить до 20 минут, а записаться на нее можно в личном кабинете на портале mos.ru.

Отмечается, что подобные онлайн встречи носят информативный характер, а для подачи документов можно лично посетить один из центров или воспользоваться онлайн услугами.

Ранее KP.RU сообщал, что электронные сервисы в сфере здравоохранения стали популярнее у москвичей. Доля онлайн записи на прием к врачу составила 82% за 2022 год.