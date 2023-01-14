На улице Гризодубовой в Москве легковушка сбила человека на пешеходном переходе Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Москве на улице Гризодубовой, 4к3, в районе съезда на 3-й Ходынский проезд, легковой автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу по зебре на зеленый свет. О ДТП рассказали в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Авария с участием легкового автомобиля и человека произошла днем 14 января 2023 года. На месте работают оперативные службы города.

Состояние участников ДТП пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе происшествия не затруднено, отметили в дорожном ведомстве.

Ранее KP.RU писал, что водитель каршеринга насмерть сбил медленно передвигающуюся пенсионерку на востоке Москвы. Автомобилист двигался задним ходом. Инцидент произошел на улице Реутовской. 78-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.