Москвичам рассказали, как изменился Театр на Бронной после масштабной реставрации Фото: mos.ru

Реставрация Театра на Бронной длилась около двух лет, работы окончили в апреле 2022 года. На официальном сайте мэра Москвы рассказали, как изменились интерьеры и экстерьеры здания после модернизации. Отмечается, что специалисты сохранили аутентичность памятника архитектуры, но сделали его более современным.

Работы в Театре начались в январе 2020-го года. Реставрацию такого масштаба здесь провели впервые. В ней участвовали более 200 мастеров помимо строителей и сотрудников подрядных организаций.

В процессе реставрации специалисты оснастили фасады здания архитектурно-художественной подсветкой, установили три светодиодных экрана для афиши, обустроили понятную навигацию. Для удобства посетителей в театре появились терминалы для покупки билетов и автоматический гардероб.

Рестораторы не смогли найти первоначальный цвет интерьеров театра, поэтому его решили выкрасить в современный подходящий ситуации светло-голубой цвет. Это позволило заменить прежний мрачный бордовый цвет. В зрительном зале установили дубовые кресла с мягкими сиденьями и твердыми спинками.

В театре оборудовали технический лифт без порога для маломобильных граждан. Сделать это было непросто, так как здание не предполагало наличие лифтовой шахты.

Кропотливо пришлось реставраторам восстанавливать практически с нуля балкон театра. Он оказался аварийным. «Повозиться» пришлось и с обновлением лепнины и исторической латунной 70-килограммовой люстрой.

Обновления коснулись и сцены. Ее оснастили современными технологиями.

Ранее KP.RU писал, что ресторация в ближайшие годы пройдет еще в нескольких театрах Москвы.