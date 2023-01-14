Появилось видео с ДТП в котором пострадал девятилетний мальчик на улице Гризодубовой в Москве

Появилось видео с ДТП в которой пострадал девятилетний мальчик на улице Гризодубовой в Москве Фото: прокуратура Москвы

Появилось видео аварии на улице Гризодубовой в Москве. На кадрах виден наезд легкового автомобиля на ребенка, идущего по пешеходному переходу, об этом сообщает Telegram-канал Прокуратуры Москвы.

Сообщается, что девятилетний мальчик был госпитализирован. О степени травм не сообщается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Водитель легкового автомобиля «Вольво» совершил наезд на мальчика, который двигался по зебре на зеленый свет в сопровождении мамы.

Прокуратура Москвы взяла на контроль ход процессуальной проверки и принятие решения по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Ранее KP.RU писал, что на улице Гризодубовой в Москве легковой автомобиль сбил пешехода на переходе, двигаясь на запрещающий сигнал светофора. Движение на данном участке не было затруднено.