Пять человек пострадали в ДТП с трактором и микроавтобусом на улице Подольских курсантов в Москве Фото: стоп-кадр из видео

В Москве возле дома на улице Подольских курсантов 15, стр. 2, столкнулись маршрутный микроавтобус и фронтальный погрузчик. Пять человек пострадали в этом ДТП, сообщили KP.RU очевидцы.

В момент столкновения в салоне находилось семь человек. Трое пассажиров получили легкие и незначительные травмы, двух женщин отправили в городскую клиническую больницу с диагнозом черепно-мозговая травма.

На месте аварии находятся все оперативные службы города, в том числе несколько экипажей скорой помощи.

По данным РИАМО, трактор нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Авария произошла в 17:55 14 января.

Ранее KP.RU сообщал о ДТП на улице Гризодубовой в Москве. Там иномарка сбила девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по зебре на зеленый свет.