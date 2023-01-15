Мужчина погиб от взрыва самодельной петарды в парке на севере Москвы

При запуске петарды мужчина получил травму, не совместимую с жизнью Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве 48-летний мужчина погиб во время запуска петарды на территории Тимирязевского парка. Трагедия произошла вечером 14 января, сообщили в Tелеграм-канале столичного главка Следственного комитета России.

«14 января 2023 года на территории Тимирязевского парка, расположенного в Северном округе столицы, обнаружено тело мужчины 1975 года рождения», - сказано в сообщении.

По данным ведомства, мужчина вместе со своими близкими друзьями и родственниками решил запустить самодельную петарду в одном из парков на севере столицы. При ее запуске житель столицы получил серьезную травму, в результате которой скончался.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Все обстоятельства случившегося выясняются, организована доследственная проверка.

Ранее KP.RU сообщал, что тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на улице Советской Армии в Москве. На лестничной клетке также нашли следы, похожие на кровь. По факту убийства СК возбудил уголовное дело.