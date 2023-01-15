Уролог Ростовцева раскрыла причины снижения фертильности у мужчин

К бесплодию могут привести инфекции, например, гонорея и хламидиоз Фото: Shutterstock

Коронавирусная инфекция, курение и влияние высоких температур могут стать причинами снижения фертильности у мужчин, рассказала врач-уролог, урологинеколог Екатерина Ростовцева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалистки, высокая температура негативно влияет на сперматозоидов. Например, с проблемой зачатия могут столкнуться те мужчины, которые работают в горячем цеху или постоянно держат теплый ноутбук на коленях. Также причиной снижения фертильности может стать частое посещение саун и бань.

Кроме того, качество сперматозоидов заметно ухудшает курение: образовываются свободные радикалы, которые вредят ДНК.

«Однако эта проблема в большинстве случаев обратима, потому что сперматозоиды у мужчины формируются всю жизнь. Если он бросит курить и начнет вести здоровый образ жизни, поврежденные экземпляры будут заменены новыми», - уточнила врач.

Ростовцева добавила, что снижение фертильности у мужчин наблюдается и на фоне коронавируса. Также причиной этого могут стать воспаления мошонки, гонорея или хламидиоз. При этом на запущенных стадиях инфекции, предаваемые половым путем, могут привести к бесплодию.

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