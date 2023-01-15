Синоптик Позднякова: 19 января в Москве может войти в тройку самых теплых дней за всю историю наблюдений

Крещение 2023 года может попасть в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве 19 января температура воздуха поднимется выше климатической нормы. Крещение 2023 года может попасть в тройку самых теплых дней за всю историю метеонаблюдений, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

«Практически всю следующую неделю температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы... Не исключено, что 19 января войдет в топ-3 или даже займет второе место по теплу», - отметила синоптик.

Она добавила, что максимум для 19 января зафиксировали в 2007 году: тогда столбики термометров показали 6,3 градуса тепла.

По словам метеоролога, 19 января 2023 года, скорее всего, будет самым теплым днем на этой неделе. В остальные дни аномальные показатели не ожидаются.

Ранее KP.RU писал, что небольшой снег, гололедица и до -2 градусов прогнозируются в Москве 15 января. В городе будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/c, местами до 15 м/с. Ночью подморозит до -4 градусов.