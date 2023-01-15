Небольшой снег, гололедица и до -2 градусов ожидаются в Москве 15 января

Порывы ветра будут достигать 15 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в воскресенье, 15 января, прогнозируется облачная погода и небольшой снег. На дорогах и улицах сохранится гололедица. Днем температура воздуха опустится до -2…0 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, что немного выше нормы. Влажность – 82%. В городе будет дуть южный ветер со скоростью 5-19 метров в секунду, к вечеру порывы усилятся до 15 метров в секунду.

В ночь на понедельник воздух остынет до -4…-2 градусов. Характер погоды практически не изменится, однако осадки не ожидаются. Днем 16 января столбики термометров покажут -3…-1 градуса. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, временами 15 метров секунду.

Как писал KP.RU, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, оттепель с дождем ожидается в Москве с 15 января. Температурный фон будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Кроме того, в столице 19 января не будет крещенских морозов.